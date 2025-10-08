Philosophe, mathématicien, ingénieur, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) est une personnalité majeure de la philosophie contemporaine, qui fait figure de classique. Sa pensée, résolument novatrice, a longtemps été cantonnée à des dichotomies caricaturales ou réduite à des slogans : parler en respectant les règles de la syntaxe logique, respecter la profondeur du silence, " la signification, c'est l'usage ", etc. Pourtant, Wittgenstein a véritablement proposé une nouvelle manière de faire de la philosophie, une clarification logique qui dépasse largement l'étiquette de philosophe du langage qui lui est associée. Dans son oeuvre majeure, le Tractatus logico-philosophicus, il bouscule notre rapport à l'éthique et à l'esthétique en déplaçant notre compréhension courante du travail de l'artiste et de l'appréciation esthétique. A sa suite, les Recherches philosophiques nous montrent que les ressources des jeux de langage reposent avant tout sur leur capacité de modélisation des usages de notre langage. Elise Marrou s'emploie à montrer l'ampleur de la méthode de cet immense philosophe et de son retentissement sur l'ensemble des sciences sociales, de la philosophie analytique à l'ethnométhodologie en passant par l'anthropologie.