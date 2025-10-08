Inscription
#Polar

Un Noël aux Mimosas

Sylvie Baron

ActuaLitté
C'est le branle-bas de combat à la maison de retraite Les Mimosas dans le petit village cantalien de Valuéjols ? ! Un repas de Noël anticipé est organisé en l'honneur de la célèbre actrice Carla Chelton. Tout le monde est sur son trente et un, l'excitation est à son comble. Mais la soirée de gala tourne au drame quand une résidente, Marie Gardel, s'effondre, empoisonnée. Qui aurait pu vouloir sa mort ?? Certes, Marie était connue pour être une véritable fouineuse. Mais de là à vouloir l'éliminer... Et si on s'était trompé de victime ?? Le mystère s'épaissit lorsqu'une autre résidente est retrouvée morte. Pour Joséfa et les membres du Tricot-Club, l'enquête s'annonce complexe. Car entre les murs des Mimosas, tout le monde semble cacher des secrets, et les tricoteurs vont devoir démêler un écheveau de mensonges et de vieilles rancoeurs... Secrets, trahisons, péripéties à foison, mystères et frissons : dans la veine du Cercle des derniers libraires et des Petits Meurtres du mardi, une intrigue réjouissante, diabolique à souhait, comme seule sait les tricoter Sylvie Baron.

Par Sylvie Baron
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Sylvie Baron

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Un Noël aux Mimosas par Sylvie Baron

Commenter ce livre

 

Un Noël aux Mimosas

Sylvie Baron

Paru le 08/10/2025

250 pages

Calmann-Lévy

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191545
9782702191545
© Notice établie par ORB
plus d'informations

