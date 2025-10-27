Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Vivre les maths CE1

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le fichier à photocopier de différenciation VIvre les maths CE1, conforme au Programme 2025. 200 fiches d'entrainement différencié (3 niveaux) : Pour mémoriser et automatiser. Pour réaliser de courtes évaluations. Pour donner en devoir à la maison. Pour réaliser davantage de tracés en géométrie. Pour s'entrainer à améliorer la fluence. Ce fichier est d'un apport essentiel pour prolonger et fixer les acquis des élèves. Chaque page, dans une présentation très claire et simple , est consacrée à une notion précise. Dans un souci de différenciation , une page propose toujours 2 fiches format A5 comportant 3 ou 4 exercices : la première de niveau 1 pour un entrainement de base , la seconde de niveau 2 dédiée aux élèves les plus rapides pour un renforcement .

Par Jacqueline Jardy, Jacky Jardy
Chez Nathan

|

Auteur

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques CE1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre les maths CE1 par Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

Commenter ce livre

 

Vivre les maths CE1

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

Paru le 21/10/2025

128 pages

Nathan

44,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095047757
9782095047757
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.