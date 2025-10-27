Le fichier à photocopier de différenciation VIvre les maths CE1, conforme au Programme 2025. 200 fiches d'entrainement différencié (3 niveaux) : Pour mémoriser et automatiser. Pour réaliser de courtes évaluations. Pour donner en devoir à la maison. Pour réaliser davantage de tracés en géométrie. Pour s'entrainer à améliorer la fluence. Ce fichier est d'un apport essentiel pour prolonger et fixer les acquis des élèves. Chaque page, dans une présentation très claire et simple , est consacrée à une notion précise. Dans un souci de différenciation , une page propose toujours 2 fiches format A5 comportant 3 ou 4 exercices : la première de niveau 1 pour un entrainement de base , la seconde de niveau 2 dédiée aux élèves les plus rapides pour un renforcement .