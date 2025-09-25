Le microlearning (ou microapprentissage) est une technique particulièrement adaptée aux enfants car elle leur permet d'acquérir des informations complexes sous forme de courts modules de compréhension simple et accessible. Plus concis et précis est le micro-contenu, plus les enfants le mémorisent facilement. Ils sont alors en mesure d'acquérir et d'aborder par la suite d'autres connaissances plus complexes sur le sujet. Dans ce volume Nature - organisé autour de quatre domaines : Les végétaux, les Animaux, les Habitats et la Géologie - chaque double-page traite un sujet spécifique selon différents points de vue, tout en recourant à des explications à la fois visuelles, numériques et textuelles. Une méthode idéale qui tient compte de l'évolution du procédé d'acquisition d'informations de la nouvelle génération d'apprenants.