Mon petit carnet gourmand - Recettes de Noël est un livre de recettes illustré idéal pour préparer un menu de Noël traditionnel. Retrouvez les grands classiques comme la dinde aux marrons, le boeuf Wellington ou la bûche de Noël, expliqués étape par étape et accompagnés de illustrations vintage pleines de charme. Ce carnet de cuisine de Noël convient à tous les niveaux, avec des recettes faciles et gourmandes pour réussir vos repas de fête. Son format pratique et son style rétro en font un cadeau parfait pour les amateurs de cuisine et les passionnés de l'univers de Noël. A offrir ou à s'offrir pour créer des moments chaleureux en famille et des souvenirs gourmands autour de plats réconfortants.