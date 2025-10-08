Inscription
Recettes de Noël

Marabout, Xxx

Mon petit carnet gourmand - Recettes de Noël est un livre de recettes illustré idéal pour préparer un menu de Noël traditionnel. Retrouvez les grands classiques comme la dinde aux marrons, le boeuf Wellington ou la bûche de Noël, expliqués étape par étape et accompagnés de illustrations vintage pleines de charme. Ce carnet de cuisine de Noël convient à tous les niveaux, avec des recettes faciles et gourmandes pour réussir vos repas de fête. Son format pratique et son style rétro en font un cadeau parfait pour les amateurs de cuisine et les passionnés de l'univers de Noël. A offrir ou à s'offrir pour créer des moments chaleureux en famille et des souvenirs gourmands autour de plats réconfortants.

Par Marabout, Xxx
Chez Marabout

Auteur

Marabout, Xxx

Editeur

Marabout

Genre

Menus de fête, réceptions

Recettes de Noël

Marabout, Xxx

Paru le 08/10/2025

64 pages

Marabout

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782501198462
© Notice établie par ORB
