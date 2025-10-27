Inscription
#Imaginaire

Les cendres du futur

Helen Harper

ActuaLitté
Un nouveau pouvoir. Une nouvelle menace. Et du danger comme s'il en pleuvait. Tout part en vrille. Je suis condamnée à entrevoir des bribes du futur à cause d'un fichu pouvoir que je n'ai pas demandé à avoir et que Lukas méprise, mais dont je suis incapable de me débarrasser. Et pour couronner le tout, j'ai des ennuis au travail. Quelqu'un prétend être le véritable phénix et affirme que mon existence est un tissu de mensonges. Une affaire classée devrait heureusement me changer les idées. Rien de tel que d'enquêter sur la disparition suspecte d'un entrepreneur gremlin pour oublier ses propres problèmes. Après tout, qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner ? Ce n'est pas comme si quelqu'un risquait d'y laisser des plumes... Pas vrai ? #Enquête #Loups-Garous #Vampires #Londres

Par Helen Harper
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Helen Harper

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Les cendres du futur par Helen Harper

Commenter ce livre

 

Les cendres du futur

Helen Harper

Paru le 27/10/2025

312 pages

MXM Bookmark

19,00 €

ActuaLitté
9791038135550
© Notice établie par ORB
plus d'informations

