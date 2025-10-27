Les cendres du futur

Un nouveau pouvoir. Une nouvelle menace. Et du danger comme s'il en pleuvait. Tout part en vrille. Je suis condamnée à entrevoir des bribes du futur à cause d'un fichu pouvoir que je n'ai pas demandé à avoir et que Lukas méprise, mais dont je suis incapable de me débarrasser. Et pour couronner le tout, j'ai des ennuis au travail. Quelqu'un prétend être le véritable phénix et affirme que mon existence est un tissu de mensonges. Une affaire classée devrait heureusement me changer les idées. Rien de tel que d'enquêter sur la disparition suspecte d'un entrepreneur gremlin pour oublier ses propres problèmes. Après tout, qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner ? Ce n'est pas comme si quelqu'un risquait d'y laisser des plumes... Pas vrai ? #Enquête #Loups-Garous #Vampires #Londres