Raconter le parfum Le parfum est connu pour faire rêver et, pour y parvenir, il ne cesse de se raconter, de mythes en légendes, de briefs en publicités, dans les livres, au cinéma, sur scène... ou tout simplement dans nos pensées et notre ressenti. Parmi les récits entretenus par les grandes maisons et sur leurs créations, quelle est la part de vérité, ou d'embellissement ? Combien d'idées reçues reprises en choeur ne sont en réalité pas fondées ? Puisant leur inspiration dans les contes, la mythologie ou les thématiques propres à chaque époque, les scénarios des films publicitaires ont pour rôle de susciter le désir, mais ont parfois de la peine à se renouveler... Existerait-il des recettes qui fonctionnent à tous les coups ? De la même manière, les parfumeurs ont-ils recours, à l'instar des scénaristes, à des structures narratives qui assurent le succès ? Chaque créateur possède par ailleurs une écriture propre qu'il cultive, parfois reconnaissable entre mille, ou s'effaçant au contraire derrière le brief de la marque au service de laquelle il travaille. Lorsque nous respirons à notre tour ces flacons, manipulés par notre vécu, nos souvenirs, et les émotions qui y sont attachées, quelles histoires nous viennent à l'esprit ? Les odeurs d'un lieu ou d'un objet peuvent-elles nous narrer son passé ? Et l'incursion d'éléments olfactifs dans un film ou un roman nous permet-elle de mieux nous saisir d'une intrigue ou d'un personnage ? Les parfums n'ont décidément pas fini de se la raconter.