Alsace, les années bilingues : ce titre semble implicitement parer l'allemand, langue parlée en Alsace sous sa forme dialectale, d'une auréole particulière. Sont ici évoqués les efforts déployés pour maintenir à l'école un multilinguisme propre à l'identité de cette région. Dans quelles conditions l'enseignement a-t-il réussi à dépasser l'interdiction de la langue allemande édictée à la Libération et à réintroduire celle-ci jusqu'à culminer au sein d'un laboratoire français du bilinguisme, dans une forme d'enseignement tout à fait nouvelle, intensive et précoce ? Comment l'Education nationale a-t-elle trouvé les moyens institutionnels et politiques de relever un tel défi ? Ce livre s'appuie sur de nombreux travaux d'historiens et de linguistes et sur les sources traditionnelles de l'historiographie – témoignages oraux et écrits, documents officiels, pièces d'archives – auxquelles s'ajoutent les souvenirs d'instituteurs, d'éducateurs, de cadres de l'enseignement, de hauts fonctionnaires et d'enseignants-chercheurs avec lesquels l'auteur, personnellement engagé dans cette aventure, a été en contact assidu.