Votre corps a une mémoire

Agir sur son propre corps pour réparer sa mémoire, et se libérer des maux qui l'habitent. Le corps humain mémorise les souvenirs enfouis de nos souffrances d'enfant, de foetus, et même parfois de celles de nos parents et ancêtres. Travailler sur la mémoire du corps, c'est partir sur leur trace pour trouver et comprendre les racines de ce qui fait souffrir, s'en libérer afin de ne plus subir son histoire, et accéder à sa propre vie. Ce livre raconte le cheminement qui a mené l'auteure jusqu'à sa propre mémoire, et son accompagnement envers les personnes qui souffrent et qui cherchent à trouver des réponses en elles. Elle pose un regard différent sur la nature de nos souffrances et leurs sens, et nous donne les moyens de ne plus en être victime.