Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, premier essai français consacré à l'un des pionniers les plus effacés - mais les plus visionnaires - de la pensée sexuelle moderne. Pionnier de la sexologie et des droits LGBTQIA+, Magnus Hirschfeld a posé les bases d'une approche inclusive et politique de la sexualité. Le redécouvrir aujourd'hui, c'est rappeler une pensée audacieuse, à la croisée de la médecine, de la psychanalyse et de l'engagement militant. Une oeuvre qui a ouvert la voie à Kinsey, Masters & Johnson, jusqu'aux pensées queer contemporaines. L'ouvrage est précédé d'une préface de Philippe Brenot, psychiatre et sexologue