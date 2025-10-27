Inscription
Hirschfeld

Philippe Brenot, Gianpaolo Furgiuele

Hirschfeld. Père oublié de la sexologie, premier essai français consacré à l'un des pionniers les plus effacés - mais les plus visionnaires - de la pensée sexuelle moderne. Pionnier de la sexologie et des droits LGBTQIA+, Magnus Hirschfeld a posé les bases d'une approche inclusive et politique de la sexualité. Le redécouvrir aujourd'hui, c'est rappeler une pensée audacieuse, à la croisée de la médecine, de la psychanalyse et de l'engagement militant. Une oeuvre qui a ouvert la voie à Kinsey, Masters & Johnson, jusqu'aux pensées queer contemporaines. L'ouvrage est précédé d'une préface de Philippe Brenot, psychiatre et sexologue

Chez Cahiers de psychanalyse

Paru le 27/10/2025

138 pages

18,00 €

9782487333031
