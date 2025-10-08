Inscription
#Beaux livres

Ma décoration de Noël

Françoise Vauzeilles, Emilie Guelpa

ActuaLitté
Envie de créer de vos mains pour faire entrer la magie de Noël chez vous ? Découvrez 30 projets créatifs à réaliser pour un Noël unique, plein de douceur : suspensions chics, calendrier de l'Avent, décorations de table, guirlandes murales, boules en papier, sapins en crochet, couronnes végétales, lutin malicieux ou bougeoirs scintillants... - A faire avec des enfants, ou solo, pour tous les niveaux. - A réaliser en 1 h ou en 1 week-end ! Pensé comme un atelier cosy au coeur de l'hiver, ce livre célèbre le plaisir de créer et les instants partagés en famille autour de projets ludiques et accessibles.

Par Françoise Vauzeilles, Emilie Guelpa
Chez Marabout

|

Auteur

Françoise Vauzeilles, Emilie Guelpa

Editeur

Marabout

Genre

Couture, tricot

Ma décoration de Noël

Françoise Vauzeilles

Paru le 08/10/2025

144 pages

Marabout

17,90 €

ActuaLitté
9782501194037
© Notice établie par ORB
