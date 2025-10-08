Ma décoration de Noël

Envie de créer de vos mains pour faire entrer la magie de Noël chez vous ? Découvrez 30 projets créatifs à réaliser pour un Noël unique, plein de douceur : suspensions chics, calendrier de l'Avent, décorations de table, guirlandes murales, boules en papier, sapins en crochet, couronnes végétales, lutin malicieux ou bougeoirs scintillants... - A faire avec des enfants, ou solo, pour tous les niveaux. - A réaliser en 1 h ou en 1 week-end ! Pensé comme un atelier cosy au coeur de l'hiver, ce livre célèbre le plaisir de créer et les instants partagés en famille autour de projets ludiques et accessibles.
Par
Françoise Vauzeilles, Emilie Guelpa Chez
Marabout
