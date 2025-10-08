Ma décoration de Noël

Envie de créer de vos mains pour faire entrer la magie de Noël chez vous ? Découvrez 30 projets créatifs à réaliser pour un Noël unique, plein de douceur : suspensions chics, calendrier de l'Avent, décorations de table, guirlandes murales, boules en papier, sapins en crochet, couronnes végétales, lutin malicieux ou bougeoirs scintillants... - A faire avec des enfants, ou solo, pour tous les niveaux. - A réaliser en 1 h ou en 1 week-end ! Pensé comme un atelier cosy au coeur de l'hiver, ce livre célèbre le plaisir de créer et les instants partagés en famille autour de projets ludiques et accessibles.