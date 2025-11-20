Inscription
#Essais

L'inclusion chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France

Lauryane Tassigny, Bruno Thys-Helbert

"Les Compagnons, ça fait un peu secte, non ? " Cette question, posée par Yanis, 19 ans, en décrochage scolaire, reflète les préjugés qui entourent encore cette institution séculaire. Pourtant, lorsqu'il intègre le programme "100 % inclusion" , il découvre bien plus qu'une formation : une communauté qui lui offre un cadre, un métier et, surtout, un sentiment d'appartenance sans renoncer à son unicité. Comment les Compagnons du Devoir, communauté singulière, relèvent-ils le défi de l'inclusion des jeunes en rupture ? Quelles pratiques déploient ses acteurs pour atteindre cet objectif ? Fruit d'une recherche-action menée pendant quatre ans au sein des Compagnons du Devoir, cet ouvrage explore les dynamiques d'inclusion à travers le prisme des sciences de gestion. En mobilisant une approche qualitative longitudinale, cette étude propose une modélisation inédite du processus d'inclusion, identifiant ses différentes phases, ses acteurs, et les tensions qui le traversent. Elle offre également un éclairage original sur la manière dont l'inclusion se construit au quotidien : entre pratiques organisationnelles, engagement collectif et adaptation aux parcours singuliers des jeunes. Au carrefour de la théorie et de la pratique, cet ouvrage s'adresse à la fois aux chercheurs et aux praticiens, en offrant des repères conceptuels, des grilles d'analyse et des leviers opérationnels pour repenser l'inclusion au sein des organisations.

Par Lauryane Tassigny, Bruno Thys-Helbert
Chez EMS éditions

|

Auteur

Lauryane Tassigny, Bruno Thys-Helbert

Editeur

EMS éditions

Genre

Sociologie

L'inclusion chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France

Lauryane Tassigny

Paru le 06/11/2025

192 pages

EMS éditions

19,50 €

9782386302824
