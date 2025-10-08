Inscription
Rallumez les étoiles

Emeric Lebreton, Robabée Moinfair, Robabée

Vous avez aimé Le Petit Prince, L'Alchimiste ou Ce que j'aimerais te dire ? Vous allez adorer ce livre ! Ce livre est un voyage intérieur, à la fois apaisant et inspirant. Chaque chapitre vous plonge dans une histoire courte, mettant en scène le Souffleur d'étoiles, un personnage à la croisée du sage, du thérapeute et du poète. Il ne donne pas de conseil et ne vous juge pas : il raconte. Et ses histoires parlent à ceux qui cherchent du sens ou simplement un peu de réconfort. A travers le récit de vie de vraies personnes, une femme qui a perdu confiance en elle, une autre qui craint de parler en public, un homme en situation d'échec ou qui souffre de l'absence - quinze cas au total -, le Souffleur d'étoiles réveille en chacun de nous les forces de la résilience. Ce livre n'est pas une théorie, c'est une rencontre avec soi-même, à travers le pouvoir des mots. Il est un recueil de récits poétiques et puissants qui parlent avant tout d'espoir. Il pourrait bien devenir votre compagnon de tous les instants. Docteur en psychologie et expert reconnu en développement personnel et professionnel, EMERIC LEBRETON a accompagné des milliers de personnes sur leur chemin de vie. Auteur de nombreux ouvrages dont son best-seller Ce que j'aimerais te dire, il écrit ici son livre le plus intime, porté par une plume sensible et sa foi dans le pouvoir des histoires pour soigner l'âme.

Par Emeric Lebreton, Robabée Moinfair, Robabée
Chez Marabout

|

Auteur

Emeric Lebreton, Robabée Moinfair, Robabée

Editeur

Marabout

Genre

Contes et nouvelles

Rallumez les étoiles

Emeric Lebreton, Robabée Moinfair, Robabée

Paru le 08/10/2025

224 pages

Marabout

16,90 €

9782501167659
