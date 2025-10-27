Inscription
#Imaginaire

Le repaire des sorcières

Kelly St. Clare, Clare kelly St.

ActuaLitté
On raconte que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. N'importe quoi. Ma vie est remplie d'impossibilités. Ma simple présence aux Monts Enfouis risque de signer l'arrêt de mort de tous mes proches. Et si je me fie à l'attitude glaciale de Wild et de son quatuor, alors le coven ne doit jamais découvrir ma véritable nature. Même si j'ai percé à jour les sombres desseins du roi démon et compris les règles du jeu surnaturel du clan, je dois m'en aller. Quelle ironie, quand on sait que l'endroit où je suis venue chercher des réponses est devenu un refuge. M'a redonné espoir. M'a intégrée. J'ai failli tomber amoureuse, ici. Et maintenant, le rituel d'accouplement avec Wild semble une excellente raison de fuir. Mais quand l'impossible est votre norme et que la tempête ne fait que commencer, une question s'impose : et si la foudre s'abattait sur moi une troisième fois ? #Sorcières #Magie #Démons

Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kelly St. Clare, Clare kelly St.

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le repaire des sorcières

Kelly St. Clare, Clare kelly St.

Paru le 27/10/2025

536 pages

MXM Bookmark

23,00 €

ActuaLitté
9791038142831
