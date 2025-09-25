Antichrist

La montée en puissance technologique trouve un écho direct dans les textes bibliques et les grandes prophéties chrétiennes. Car au coeur de ce système numérique globalisé, c'est une autre force qui s'avance : celle de la Bête. L'Apocalypse de saint Jean, les visions de Daniel et de Paul aux Thessaloniciens, les révélations de La Salette, Fatima ou Garabandal, confèrent à ce basculement une portée religieuse et eschatologique majeure. Dans sa conquête des corps, des esprits et des âmes, l'Intelligence Artificielle n'est pas un simple outil : elle devient le levier d'un pouvoir messianique inversé, prélude au règne de l'homme de perdition. Ce livre court, rigoureux et accessible s'adresse à tous ceux qui refusent de s'abandonner à l'illusion d'un progrès neutre et bienveillant. Il éclaire les mécanismes de la grande réinitialisation déjà en cours. Plongez dans un récit captivant où histoire, géopolitique et spiritualité s'entrelacent pour offrir une vision saisissante de notre avenir.