Pains originaux et d'inspiration du monde

Xavier Netry, Céline Violet

Des pains qui changent du quotidien, simples à faire chez soi et délicieux à partager ! Xavier Netry, boulanger reconnu pour sa créativité et son savoir-faire, vous livre ici ses meilleures recettes de pains inspirés de ses voyages, de la tradition française et de ses envies du moment. Pain au citron et café, foccacia antillaise, pain au roquefort et aux noix, pain d'été fraises-basilic... Chaque recette est une invitation au voyage, à la gourmandise et au plaisir de faire soi-même. Avec des explications claires, des astuces de pro et des idées d'accords mets et vins, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent mettre la main à la pâte... et du bon pain sur la table !

Chez Campagne et compagnie

Genre

Pain

Paru le 05/11/2025

24,90 €

9782487670181
