La tragique histoire de la 16. Pz.-Div. durant la bataille de Stalingrad

Après le premier tome de "La tragique aventure de la 16. Pz. -Div". , engagée au nord de Stalingrad de septembre à décembre 1942, cette division mourante poursuit les combats contre la 66e Armée rouge jusqu'au 2 février 1943, commandée par le Generalleutnant Angern. Implacable, celui-ci refuse la reddition de sa division. La 66e Armée rouge, qui lui fait face depuis quatre mois, est également saignée à blanc, mais des renforts lui parviennent. Au jour le jour, vous suivrez le sacrifice inéluctable de ces belligérants entraînés dans l'enfer de la guerre, du froid, de la faim et de la mort. Plusieurs vétérans survivants ajoutent à cette analyse leurs témoignages et photographies, totalement inédits. Après la lecture de cette étude de 500 pages sur la bataille de Stalingrad, se déroulant sur une ligne de défense d'une dizaine de kilomètres seulement, vous aurez découvert le quotidien effroyable des combattants des deux camps à travers chaque opération militaire rigoureusement décrite dans le détail, parfois heure par heure. Une somme importante de documents récemment découverts aux archives soviétiques a permis d'approfondir ce travail de recherches titanesques, débouchant sur cet ouvrage qui a nécessité près de 7 000 heures pour réaliser les deux tomes.