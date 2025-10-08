Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mon grand livre-jeu des pirates

Alicia Mas

ActuaLitté
Salut, pirate ! Barbe-Jaune s'apprête à prendre la mer à la recherche d'un fabuleux trésor caché sur une île lointaine, à bord de son navire Le Terrible. Mais pour cela, il a besoin de toi ! A toi de jouer ! " Mon grand livre-jeu des pirates " réunit cinq jeux faciles, amusants et rejouables au fil desquels l'enfant se lancera dans une véritable chasse au trésor ! - un jeu des serpents et échelles - un labyrinthe - un jeu de l'oie - un cherche-et-trouve - un jeu de mémoireUn livre pour partir à l'aventure ! Rejoindre le pirate Barbe-Jaune au sommet de son navire, trouver le chemin jusqu'à l'île au trésor, rejoindre la grotte secrète au centre de l'île avant les autres pirates, mettre la main sur les objets précieux et ouvrir les coffres : ce sont en tout cinq jeux pour se lancer dans une chasse au trésor et se prendre pour un véritable pirate ! Un livre grand format, riche et complet, conçu pour le jeu Ce livre inclut huit jetons pour jouer au jeu des serpents et échelles et au jeu de l'oie, une grande carte qui s'ouvre comme une vraie carte au trésor et qui cache un labyrinthe, une page extensible qui offre un cherche-et-trouve de grande taille et, pour le jeu de mémoire, huit volets à faire glisser et une carte imprimée recto verso à insérer dans la page pour jouer avec trois séries d'images différentes.

Par Alicia Mas
Chez Editions Milan

|

Auteur

Alicia Mas

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

Retrouver tous les articles sur Mon grand livre-jeu des pirates par Alicia Mas

Commenter ce livre

 

Mon grand livre-jeu des pirates

Alicia Mas

Paru le 08/10/2025

12 pages

Editions Milan

15,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060206
9782408060206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

