#Essais

Préhistoires de France

Jacques Jaubert, Jacques Jaubert

Il y a quelque chose de paradoxal à raconter la Préhistoire de France, c'est-à-dire celle d'un territoire alors indéfini. C'est pourtant le pari de ce livre de restituer, à partir des éléments connus, le progressif peuplement de ce qui deviendra la France. On mesure l'ampleur de la tâche : près d'1 million d'années en comparaison de nos 2 000 ans d'Histoire. Des premiers Antecessor qui foulent le sol du Sud de la France jusqu'à l'homme de Tautavel qui vivaient dans les Pyrénées Orientales à - 450 000 ans, de l'arrivée des Néandertaliens vers 250 000 ans jusqu'à celle des Homo sapiens à partir de 40 000, et de la progressive prise de pouvoir par ceux-ci sur l'ensemble du territoire, c'est une extraordinaire histoire d'implantations et de migrations, pleine de blancs et d'incertitudes. A travers de nombreux encarts et des illustrations inédites, les grandes révolutions de l'espèce humaine sont expliquées, la conquête du feu, la maîtrise du silex, la fonction de chasseur-cueilleur qui sera la grande aventure des préhistoriques, la conscience de la mort, la découverte de l'art qui s'épanouit chez Sapiens et dans les grandes grottes ornées. Le livre se clôt avec le début du Néolitique, à -7 000 ans, avec l'agriculture et la progressive sédentarisation de l'homme. Après le succès de la première édition, épuisée en moins d'un an, cette nouvelle édition comprend de nombreuses photographies inédites, des représentations de chaque espèce humaine évoquée, la mise à jour des informations, de nouveaux chapitres et les toutes dernières découvertes, comme celles de la grotte de Bruniquel.

Par Jacques Jaubert, Jacques Jaubert
Chez Editions Cairn

|

Auteur

Jacques Jaubert, Jacques Jaubert

Editeur

Editions Cairn

Genre

Préhistoire

Paru le 25/10/2025

144 pages

Editions Cairn

28,00 €

