#Beaux livres

Qui est le coupable en voyage ?

Pascal Prévot, Aurore Damant

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui fait parler une statue grecque ? Qui se cache dans un temple thaïlandais ? Qui a assommé la guide de l'île de Pâques ? Qui a refermé un tombeau égyptien ? En voyage, tout va de travers : le voyage de la famille Beauséjour-Beauregard, partie sur les traces de la grand-mère aventurière, n'est pas de tout repos. Entre plaisir de lecture et expérience de jeu, chaque histoire propose au lecteur de se transformer en enquêteur de choc. Trente-deux enquêtes à résoudre ! Une maxi-enquête pour des heures de jeu Quatre étapes autour du monde, trente-deux enquêtes et quatre fiches de quinze personnages ! Un format pour des heures de lecture et de jeu en perspective ! Une fabrication spéciale au service du jeu Grâce à un système de volets coulissants qui cachent les suspects, seul le coupable reste visible à la fin de chaque enquête. Pour démultiplier l'expérience de jeu et les posibilités de coupables à trouver, quatre fiches à glisser dans la couverture présentent plus de trente personnages !

Par Pascal Prévot, Aurore Damant
Chez Editions Milan

|

Auteur

Pascal Prévot, Aurore Damant

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

Qui est le coupable en voyage ?

Pascal Prévot, Aurore Damant

Paru le 08/10/2025

80 pages

Editions Milan

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782408058692
