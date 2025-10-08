Qui est le coupable en voyage ?

Qui fait parler une statue grecque ? Qui se cache dans un temple thaïlandais ? Qui a assommé la guide de l'île de Pâques ? Qui a refermé un tombeau égyptien ? En voyage, tout va de travers : le voyage de la famille Beauséjour-Beauregard, partie sur les traces de la grand-mère aventurière, n'est pas de tout repos. Entre plaisir de lecture et expérience de jeu, chaque histoire propose au lecteur de se transformer en enquêteur de choc. Trente-deux enquêtes à résoudre ! Une maxi-enquête pour des heures de jeu Quatre étapes autour du monde, trente-deux enquêtes et quatre fiches de quinze personnages ! Un format pour des heures de lecture et de jeu en perspective ! Une fabrication spéciale au service du jeu Grâce à un système de volets coulissants qui cachent les suspects, seul le coupable reste visible à la fin de chaque enquête. Pour démultiplier l'expérience de jeu et les posibilités de coupables à trouver, quatre fiches à glisser dans la couverture présentent plus de trente personnages !