L'Almanach du Dauphiné . Edition 2026

L'Almanach du Dauphiné n'a pas attendu que l'hybride soit à la mode pour proposer un mélange des genres ! Un double flux alimente ses pages : il est à la fois un livre d'histoire et un indispensable compagnon de tous les jours. Passé et présent, mémoire et actualité s'y côtoient dans une heureuse synergie. Le passé ? Ses articles documentés invitent à la (re)découverte de l'histoire, du terroir et du patrimoine dauphinois, dans toutes ces facettes, souvent méconnues : traditions locales, savoir-faire oubliés, fêtes d'antan, richesse architecturale, personnages hors-du-commun, photographies d'autrefois... Ce voyage dans le temps au coeur de notre région embarque dans l'ancien tramway à Pont-de-Chéruy, navigue sur le bac sur l'Isère à Gières et grimpe à l'alpage du Charmant Som ; raconte aussi bien les veillées d'autrefois que les industries de La Fure à Rives ; fait entendre les vieilles expressions dauphinoises et les chansons de Pont-en-Royans ; dévoile le rapport existant entre La Tour-du-Pin et Neil Armstrong ; marche dans les pas du général Bataille de Bourg-d'Oisans et de la cantatrice Ninon Vallin ; se souvient de la grande inondation de Saint-Marcellin en 1861... Le présent ? Fidèle à l'esprit des almanachs populaires, la publication accorde une large place à la vie pratique : calendrier détaillé avec les phases de la lune, recettes de saison, conseils de jardinage au fil des mois, trucs et astuces maison, jeux, histoires drôles, dictons et devinettes pour sourire et s'amuser, idées de sorties locales, marchés, balades et événements à ne pas manquer, horoscope... Coloré, vivant et chaleureux, richement illustré, l'Almanach Dauphinois s'adresse à toutes les générations. Son identité hybride lui confère sa singularité. Elle fait de lui un indispensable vade-mecum (du latin "va avec moi"), soit littéralement "un livre qu'on aime et qu'on porte souvent sur soi" !