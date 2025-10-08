Chercheuses d'or

Découvre le parcours exceptionnel de quatre pionnières oubliées. En 1896, Kate Carmack, une jeune femme de la région du Klondike, au Canada, découvre de l'or avec ses compagnons. Ils ne se doutent pas que cet événement va bouleverser non seulement leur territoire mais le monde entier ! Parmi les milliers d'hommes qui arrivent de partout en quête de fortune, trois femmes vont, comme Kate, se lancer dans cette incroyable aventure. Un récit original de la ruée vers l'or vue du côté des femmes OEuvrant pour les mineurs, pour le développement des villes, la prospection de mines d'or, le commerce et même s'engeant en politique, elles vont braver les préjugés et la société de l'époque. Une description précise des premières villes pionnières L'équipement des prospecteurs, les commerces, les ressources, les paysages... tout est documenté ! Une mine d'informations attend le lecteur. De superbes dessins à l'aquarelle Que ce soit dans les panoramas intérieurs ou sur la couverture ornée d'un soleil-pépite, les illustrations apportent un très bel effet à ce documentaire.