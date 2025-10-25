L'Almanach des pays de Savoie . Edition 2026

L'Almanach des Pays de Savoie n'a pas attendu que l'hybride soit à la mode pour proposer un mélange des genres ! Un double flux alimente ses pages : il est à la fois un livre d'histoire et un indispensable compagnon de tous les jours. Passé et présent, mémoire et actualité s'y côtoient dans une heureuse synergie. Le passé ? Ses articles documentés invitent à la (re)découverte de l'histoire, du terroir et du patrimoine de nos deux départements, dans toutes ces facettes, souvent méconnues : traditions locales, savoir-faire oubliés, fêtes d'antan, richesse architecturale, personnages hors-du-commun, photographies d'autrefois... Ce voyage dans le temps au coeur de nos pays de Savoie navigue des forges de Cran à l'usine d'explosifs de Chedde ; marche dans les pas d'un pèlerin savoyard à Jérusalem et d'un Clusien devenu maire de la Nouvelle-Orléans ; donne à entendre les expressions traditionnelles (très) fleuries de nos Anciens ; dresse le portrait d'Alexis Mermet, le prince des radiesthésistes, et de l'énigmatique "Père la Béquille" ; raconte les hottes en bois de la vallée du Biot et la culture du safran en Maurienne ; évoque encore les loisirs d'antan... Le présent ? Fidèle à l'esprit des almanachs populaires, la publication accorde une large place à la vie pratique : calendrier détaillé avec les phases de la lune, recettes de saison, conseils de jardinage au fil des mois, trucs et astuces maison, jeux, histoires drôles, dictons et devinettes pour sourire et s'amuser, idées de sorties locales, marchés, balades et événements à ne pas manquer, horoscope... Coloré, vivant et chaleureux, richement illustré, l'Almanach des Pays de Savoie s'adresse à toutes les générations. Son identité hybride lui confère sa singularité. Elle fait de lui un indispensable vade-mecum (du latin "va avec moi"), soit littéralement "un livre qu'on aime et qu'on porte souvent sur soi" !