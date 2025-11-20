Inspiré du roman d'Edgar Rice Burroughs The Tarzan of the Apes (Tarzan, Seigneur de la Jungle), Tarzan et le journal de Jane relate la rencontre entre la belle Jane Porter et l'homme-singe. Si cette rencontre, point focal du roman, est bien connue du public de la BD, Mike Royer prend le parti de raconter ici l'histoire du point de vue de Jane, et là réside toute l'ingéniosité de l'artiste. Nous n'avons pas affaire à une aventure de Tarzan mais à l'aventure qui changea la destinée de Jane Porter, la douce fille de l'aventureux Professeur Porter, parti en Afrique pour découvrir le trésor qui lui permettra de mener à bien ses recherches scientifiques. C'est, alors que la fatalité s'abat sur le petit groupe d'aventuriers et qu'ils se retrouvent abandonnés aux affres de la vie sauvage, qu'un homme nu apparaît et la sauve d'une fin pire que la mort... Dès lors, Tarzan ne cessera de veiller sur elle... Cet album rempli un vide existant dans la saga de Tarzan en BD et complète l'histoire que seuls les lecteurs du roman connaissent ? : Que se passe-t-il entre le moment où Jane quitte l'Afrique à la fin de Tarzan Seigneur de la Jungle de Russ Manning et la première page du Retour de Tarzan, l'épisode suivant ?? Enfin, Le Journal de Jane est pour un éditeur un instant de gloire ? : Commencé en 1970 à la demande de Russ Manning, les 35 premières pages furent sauvées de l'oubli par l'attention d'un artiste précautionneux, terminée en 2023, par le même artiste - Mike Royer -, à presque 82 ans, c'est un album inédit sur la planète qui paraît pour la première fois, ici, et - cocorico ? ! - en français ? !