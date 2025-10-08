Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Asia

Rashmi Sirdeshpande, Jason Lyon, Sylvie Lucas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue en Asie ! Déserts arides et forêts tropicales, villes à la pointe de la technologie et villages traditionnels : l'Asie est un continent tout en contrastes. Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers ses 48 pays ! L'Asie au coeur des tendances Que ce soit grâce à la K-pop, la K-beauty, les animés, les mangas, la nourriture, les arts martiaux, les jeux vidéo, ou encore les grandes avancées technologiques et dans l'IA, ce continent fascine les enfants ! Venez découvrir et retrouver les personnalités emblématiques de l'Asie, qui font l'identité du continent d'hier et d'aujourd'hui : de Gengis Khan à Bruce Lee, en passant par BTS ou Miyazaki et la militante pour les droits humains, Yeonmi Park. Un ouvrage riche et attractif Asia est un ouvrage dense comme une encylopédie. Des cartespour représenter les différentes régions d'Asie, les drapeaux des pays, la cuisine, la faune, la flore : tout est rassemblé pour donner une vision à 360 degrès du plus grand continent du monde. Un duo autrice-illustrateur de choc ! Rashmi Sirdeshpande est une autrice jeunesse britannique primée, d'origine indienne. L'illustrateur, Jason Lyon, est britannico-chinois : ses illustrations, très contemporaines, s'inspirent d'influences asiatiques et occidentales. Un voyage fascinant Au fil des pages, nous remonterons le temps afin de comprendre l'histoire de chaque région ; nous arpenterons la fameuse route de la soie, émaillée de cités florissantes sous le joug de grands empires, nous rencontrerons même des samouraïs en chemin ; nous apprendrons à connaître les différents peuples et cultures ; nous traverserons des paysages somptueux et serons éblouis par la vie sauvage qui s'y déploie, comme le tigre du Bengale, les banians, les collines de chocolat et le Mékong ; nous découvrirons les sites les plus spectaculaires, du temple d'Angkor jusqu'au mont Fuji ou encore la Grande Muraille de Chine ; nous rencontrerons des personnalités importantes ; nous retracerons l'influence de l'Asie dans le monde et observerons les " bulles " de culture qui se sont formées sur toute la planète pour atterrir dans notre quotidien à tous. Alors, prêt(e) à prendre votre billet pour cette traversée inoubliable ?

Par Rashmi Sirdeshpande, Jason Lyon, Sylvie Lucas
Chez Editions Milan

|

Auteur

Rashmi Sirdeshpande, Jason Lyon, Sylvie Lucas

Editeur

Editions Milan

Genre

Pays du monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Asia par Rashmi Sirdeshpande, Jason Lyon, Sylvie Lucas

Commenter ce livre

 

Asia

Rashmi Sirdeshpande, Jason Lyon trad. Sylvie Lucas

Paru le 08/10/2025

112 pages

Editions Milan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408057480
9782408057480
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.