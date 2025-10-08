Bienvenue en Asie ! Déserts arides et forêts tropicales, villes à la pointe de la technologie et villages traditionnels : l'Asie est un continent tout en contrastes. Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers ses 48 pays ! L'Asie au coeur des tendances Que ce soit grâce à la K-pop, la K-beauty, les animés, les mangas, la nourriture, les arts martiaux, les jeux vidéo, ou encore les grandes avancées technologiques et dans l'IA, ce continent fascine les enfants ! Venez découvrir et retrouver les personnalités emblématiques de l'Asie, qui font l'identité du continent d'hier et d'aujourd'hui : de Gengis Khan à Bruce Lee, en passant par BTS ou Miyazaki et la militante pour les droits humains, Yeonmi Park. Un ouvrage riche et attractif Asia est un ouvrage dense comme une encylopédie. Des cartespour représenter les différentes régions d'Asie, les drapeaux des pays, la cuisine, la faune, la flore : tout est rassemblé pour donner une vision à 360 degrès du plus grand continent du monde. Un duo autrice-illustrateur de choc ! Rashmi Sirdeshpande est une autrice jeunesse britannique primée, d'origine indienne. L'illustrateur, Jason Lyon, est britannico-chinois : ses illustrations, très contemporaines, s'inspirent d'influences asiatiques et occidentales. Un voyage fascinant Au fil des pages, nous remonterons le temps afin de comprendre l'histoire de chaque région ; nous arpenterons la fameuse route de la soie, émaillée de cités florissantes sous le joug de grands empires, nous rencontrerons même des samouraïs en chemin ; nous apprendrons à connaître les différents peuples et cultures ; nous traverserons des paysages somptueux et serons éblouis par la vie sauvage qui s'y déploie, comme le tigre du Bengale, les banians, les collines de chocolat et le Mékong ; nous découvrirons les sites les plus spectaculaires, du temple d'Angkor jusqu'au mont Fuji ou encore la Grande Muraille de Chine ; nous rencontrerons des personnalités importantes ; nous retracerons l'influence de l'Asie dans le monde et observerons les " bulles " de culture qui se sont formées sur toute la planète pour atterrir dans notre quotidien à tous. Alors, prêt(e) à prendre votre billet pour cette traversée inoubliable ?