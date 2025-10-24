Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Que ce soit doux pour les vivants

Lydia Flem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il y a vingt ans, j'écrivais Comment j'ai vidé la maison de mes parents dans un mouvement d'urgence. J'avais besoin de trouver des mots pour raconter ce deuil concret, intime et déchirant, qui éveille tant de sentiments contradictoires, si souvent tus. Que devient le deuil après le deuil ? Aujourd'hui, vingt ans après, je me demande s'il ne règne pas un terrible silence social sur ce qui se poursuit tout au long de la vie en notre for intérieur. La société prescrit la nécessité de se détacher de la personne perdue, comme si tout le deuil se résumait à cette acceptation. Cette idée banale éclipse la part la plus fondamentale, la plus créatrice, la plus vivifiante du deuil : nouer des liens de continuité avec nos bien-aimés disparus, les garder vivants en nous, porteurs d'élans et de souffles nouveaux. Ce deuil au long cours, ce deuil sans fin, nimbé de tendresse et d'émotions, on pourrait le nommer : le doux deuil", Lydia Flem.

Par Lydia Flem
Chez Points

|

Auteur

Lydia Flem

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Que ce soit doux pour les vivants par Lydia Flem

Commenter ce livre

 

Que ce soit doux pour les vivants

Lydia Flem

Paru le 24/10/2025

192 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420780
9791041420780
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.