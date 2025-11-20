Inscription
#Beaux livres

Tournage Buissonier

Fabien Roma

ActuaLitté
Le bois est une matière vivante, généreuse, mais exigeante. Ce livre propose bien plus qu'un simple apprentissage du tournage : il invite à entrer dans l'intimité de la matière, à comprendre ses veines, ses contraintes et ses promesses. A travers son parcours - de la découverte passionnée à la maîtrise patiente du métier - Fabien Roma partage son regard singulier sur le bois, entre technique précise et inspiration poétique. Matériel, sécurité, gestes fondamentaux, mais aussi projets concrets (bols, saladiers, boîtes, toupies, objets décoratifs ou utilitaires) jalonnent ce voyage initiatique. - Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le bois, les essences, le stockage, l'approvisionnement, etc. - ? Apprenez les bases du tournage, les règles de sécurité, le matériel, les différentes phases du tournage, les finitions, etc. ? - Exercez-vous avec une dizaine de modèles expliqués en détail par étape avec des photos. ? Un ouvrage qui s'adresse autant aux débutants curieux qu'aux tourneurs déjà expérimentés, à la recherche d'une approche sensibleet durable du bois.

Par Fabien Roma
Chez Un dimanche après-midi

|

Auteur

Fabien Roma

Editeur

Un dimanche après-midi

Genre

Travail du bois

Paru le 27/11/2025

Un dimanche après-midi

28,50 €

9782378171254
