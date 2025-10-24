Inscription
#Roman jeunesse

Des héroïnes en or

Théo Kotenka, T. Pralinus

Des titans échappés. Des héroïnes en plein doute. L'ombre d'une terrible menace... Halloween approche et Laura quitte Sainte-Percaline pour retrouver Nice le temps des vacances ! Entre tensions familiales et phénomènes inquiétants, l'atmosphère crépite autour d'elle. S'agit-il de Cronos ou d'un nouvel ennemi, plus dangereux encore, pour les jeunes élues des déesses grecques ? Heureusement, Héra veille et les Magic Olympe ne sont jamais bien loin. Mais quand la colère gronde, même les plus magiques des amitiés peuvent se fissurer... Laura saura-t-elle garder le contrôle avant que le chaos n'emporte tout ?

Par Théo Kotenka, T. Pralinus
Chez Editions de la Martinière

Auteur

Théo Kotenka, T. Pralinus

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Des héroïnes en or

Théo Kotenka

Paru le 24/10/2025

208 pages

Editions de la Martinière

11,90 €

9791040120858
