Le gang de la clef à molette / Le retour du gang - coffret totem

Edward Abbey

Révoltés de voir les somptueux déserts de l'Ouest saccagés par les industriels, quatre insoumis décident d'entrer en lutte contre la "Machine", prête à tout pour s'accaparer et défigurer les derniers havres de terre sauvage. Armés de simples outils et de quelques bâtons de dynamite, ils s'attaquent aux infrastructures, véritable système sanguin du capitalisme, et affrontent gaillardement les engins de terrassement les plus impressionnants en un combat inégal mais qu'ils n'envisagent pas de perdre. Icône de la contre-culture, "pionnier d'une prise de conscience" écologiste aux Etats-Unis, "héros subversif de l'underground", et même "Thoreau de l'Ouest", Edward Abbey est un auteur culte doté d'une préscience quasi prophétique, à qui on doit certaines des plus belles pages jamais écrites sur le désert.

Par Edward Abbey
Chez Gallmeister

|

Auteur

Edward Abbey

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

Le gang de la clef à molette / Le retour du gang - coffret totem

Edward Abbey

Paru le 22/10/2025

1120 pages

Gallmeister

39,90 €

9782404080550
© Notice établie par ORB
