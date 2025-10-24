Inscription
#Imaginaire

Sécession

Sylvain Runberg, Pelle

Six années ont passé depuis la disparition de Mézoké dans une dimension quantique inconnue. Devenu l'un des membres les plus influents du directoire de l'ODI sur Orbital, Caleb est donné favori pour succéder à Evona Toot lors des prochaines élections, une aubaine pour les Humains. Si le danger d'une révolte des Névronomes appartient au passé, une nouvelle crise est sur le point de mettre en danger l'équilibre de la Confédération : les quatre plus grandes religions aliens confédérées forment un groupe de pression et réclament la nomination de membres de l'ODI sur des bases religieuses. Voilà une nouvelle crise qui risque d'éclater et de compliquer les affaires de Caleb... Voici enfin le nouveau cycle d'Orbital, la série de SF culte de Sylvain Runberg et Serge Pellé, précisément 20 ans après son lancement. Un anniversaire haut en couleur qui verra aussi la conclusion du triptyque Outlaws, la petite soeur d'Orbital.

|

Auteur

Editeur

Genre

Science-fiction

Paru le 24/10/2025

56 pages

15,95 €

9791034767113
