Moi, Fabienne B., mauvaise fille

"Je suis née pour un destin tragique. Je vais tout connaître : abandon, violences, injustices. Je vais frôler la mort et pourtant, ma vie vaut d'être vécue" . Un récit d'émancipation à l'écriture brute, viscérale porté par une survivante, une guerrière, qui parvient à transformer une expérience éminemment douloureuse en un manifeste de résistance et d'optimisme. D'évasion en arrestation, de séquestration en course poursuite, on court avec elle sans la lâcher. A la suite de Christine Angot, de Vanessa Springora, de Neige Sinno ou encore de l'affaire Bétharram, Fabienne Bichet relate sans détour la domination des hommes et la violence des institutions.