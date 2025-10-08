Inscription
Moi, Fabienne B., mauvaise fille

Véronique Blanchard, Fabienne Bichet

"Je suis née pour un destin tragique. Je vais tout connaître : abandon, violences, injustices. Je vais frôler la mort et pourtant, ma vie vaut d'être vécue" . Un récit d'émancipation à l'écriture brute, viscérale porté par une survivante, une guerrière, qui parvient à transformer une expérience éminemment douloureuse en un manifeste de résistance et d'optimisme. D'évasion en arrestation, de séquestration en course poursuite, on court avec elle sans la lâcher. A la suite de Christine Angot, de Vanessa Springora, de Neige Sinno ou encore de l'affaire Bétharram, Fabienne Bichet relate sans détour la domination des hommes et la violence des institutions.

Par Véronique Blanchard, Fabienne Bichet
Chez Textuel

Auteur

Véronique Blanchard, Fabienne Bichet

Editeur

Textuel

Genre

Faits de société

Moi, Fabienne B., mauvaise fille

Fabienne Bichet

Paru le 08/10/2025

Textuel

21,90 €

9782386291234
