#Manga

The Wizard and the Red Pilgrim

Shida

Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, deux destins uniques se croisent ? : celui de Howcuttle, un sorcier qui n'a qu'une bouche, très bavard et constamment affamé, et de Beni, une jeune fille à l'innocence intacte, "? maudite ? " et seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d'un monde ravagé dans lequel subsistent malgré tout quelques havres de tendresse et de compassion.

Par Shida
Chez Vega-Dupuis

Auteur

Shida

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

The Wizard and the Red Pilgrim

Shida

Paru le 24/10/2025

192 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

9782808700122
