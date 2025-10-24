Inscription
#Imaginaire

Prémisses

Sylvain Runberg, Eric Chabbert

ActuaLitté
Année 2782. Deux années ont passé. Kristina, Zachary et Olmay ont réussi à organiser un trafic d'aérospeeds de luxe et sont à la tête d'une vraie organisation mafieuse appelée " Le Trident ". Dadi Reggioni, Bardal et Adul forment quant à eux un nouveau gang. Le passé de Reggioni dans la police confédérée est un vrai atout, et les anciens ennemis font désormais équipe après avoir aidé Dadi à s'échapper d'Orbital dans le tome précédent. Bien décidés à se venger de Kristina et Zachary, ils vont immédiatement se mettre en route pour les retrouver... Un dernier tome conclusif, dramatique, qui va forger le destin de Kristina Swany dans la série mère Orbital. Les prémisses donc...

Par Sylvain Runberg, Eric Chabbert
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Sylvain Runberg, Eric Chabbert

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Science-fiction

Prémisses

Sylvain Runberg, Eric Chabbert

Paru le 24/10/2025

56 pages

Editions Dupuis

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782808508131
