Année 2782. Deux années ont passé. Kristina, Zachary et Olmay ont réussi à organiser un trafic d'aérospeeds de luxe et sont à la tête d'une vraie organisation mafieuse appelée " Le Trident ". Dadi Reggioni, Bardal et Adul forment quant à eux un nouveau gang. Le passé de Reggioni dans la police confédérée est un vrai atout, et les anciens ennemis font désormais équipe après avoir aidé Dadi à s'échapper d'Orbital dans le tome précédent. Bien décidés à se venger de Kristina et Zachary, ils vont immédiatement se mettre en route pour les retrouver... Un dernier tome conclusif, dramatique, qui va forger le destin de Kristina Swany dans la série mère Orbital. Les prémisses donc...