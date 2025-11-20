L'année Clemenceau N° 8

" Le débat sur l'école est au coeur de notre société. Il l'était de façon aiguë à l'époque de Georges Clemenceau et a enfanté le modèle de l'école républicaine obligatoire, gratuite et laïque. Combattant de la laïcité, le député du 18e arrondissement de Paris a participé à sa construction, malgré son opposition légendaire à Jules Ferry. Mais tout en reconnaissant la nécessité de l'éducation dans le destin des femmes et des hommes, il a mené le combat de façon singulière, lui qui avouait sans fard n'avoir jamais vraiment aimé l'école et dont l'orthographe a pu être malicieusement raillée en son temps par le critique littéraire Paul-Jean Toulet. Des textes " inédits et insolites " centrés sur la place accordée à Don Quichotte dans les deux logements du Tigre mettent par ailleurs plus intimement en évidence son goût pour la culture et l'étude. D'autres articles thématiques viennent compléter ce numéro et confirment la vivacité de la recherche clemenciste. "