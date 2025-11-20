L'Homme avalé

Un véritable conte de fées pour adultes qui offre une réflexion aussi remarquable que singulière sur la solitude de l'artiste et le sens de la vie. Parti à la recherche de son fils Pinocchio disparu sans crier gare, Geppetto se retrouve dans le ventre d'une baleine. Au sein de ce purgatoire, détrempé, il parvient, grâce à un vieux bateau plein de mystères avalé lui aussi par le monstre, à se procurer le minimum vital : de quoi s'éclairer et de quoi écrire. Seul comme il ne l'a jamais été, il entreprend de raconter ses vies. Les débris qui chaque jour arrivent dans la gueule de son hôte lui offrent de quoi tromper l'ennui lancinant. De quoi créer : sculpter, dessiner... tout ce qui permet à un artiste de continuer à vivre. " Ce conte pour adultes illustré par l'auteur est une réflexion profonde sur la solitude de l'artiste et le sens de la vie. " Biblioteca Magazine Egalement chez Pocket : Petite .