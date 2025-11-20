Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

L'Homme avalé

Jean-Luc Piningre, Edward Carey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un véritable conte de fées pour adultes qui offre une réflexion aussi remarquable que singulière sur la solitude de l'artiste et le sens de la vie. Parti à la recherche de son fils Pinocchio disparu sans crier gare, Geppetto se retrouve dans le ventre d'une baleine. Au sein de ce purgatoire, détrempé, il parvient, grâce à un vieux bateau plein de mystères avalé lui aussi par le monstre, à se procurer le minimum vital : de quoi s'éclairer et de quoi écrire. Seul comme il ne l'a jamais été, il entreprend de raconter ses vies. Les débris qui chaque jour arrivent dans la gueule de son hôte lui offrent de quoi tromper l'ennui lancinant. De quoi créer : sculpter, dessiner... tout ce qui permet à un artiste de continuer à vivre. " Ce conte pour adultes illustré par l'auteur est une réflexion profonde sur la solitude de l'artiste et le sens de la vie. " Biblioteca Magazine Egalement chez Pocket : Petite .

Par Jean-Luc Piningre, Edward Carey
Chez Pocket

|

Auteur

Jean-Luc Piningre, Edward Carey

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Homme avalé par Jean-Luc Piningre, Edward Carey

Commenter ce livre

 

L'Homme avalé

Edward Carey trad. Jean-Luc Piningre

Paru le 20/11/2025

192 pages

Pocket

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353021
9782266353021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.