Un équilibre fragile

La galaxie est plongée dans le chaos alors que les effroyables Nihil poursuivent leur avancée destructrice, et en viennent à menacer les jeunes novices sous la garde de Maître Yoda... Tandis que les courageux Chevaliers Jedi défendent le Temple Jedi de Banchii contre les Nihil, Maître Yoda doit trouver un moyen de protéger les novices qui considèrent cette planète comme leur foyer. Mais Marchion Ro, le Grand Oil des Nihil, déchaîne toute sa puissance pour défaire le célèbre Maître Jedi...