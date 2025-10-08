Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Un équilibre fragile

Daniel José Older, Haining

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La galaxie est plongée dans le chaos alors que les effroyables Nihil poursuivent leur avancée destructrice, et en viennent à menacer les jeunes novices sous la garde de Maître Yoda... Tandis que les courageux Chevaliers Jedi défendent le Temple Jedi de Banchii contre les Nihil, Maître Yoda doit trouver un moyen de protéger les novices qui considèrent cette planète comme leur foyer. Mais Marchion Ro, le Grand Oil des Nihil, déchaîne toute sa puissance pour défaire le célèbre Maître Jedi...

Par Daniel José Older, Haining
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Daniel José Older, Haining

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un équilibre fragile par Daniel José Older, Haining

Commenter ce livre

 

Un équilibre fragile

Daniel José Older, Haining

Paru le 08/10/2025

144 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384966301
9782384966301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.