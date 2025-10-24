Inscription
#Essais

Madame Guyon et l'ordre secret des Michelins

Mariel Mazzocco

Figure atypique de l'histoire littéraire et religieuse de l'âge moderne, Jeanne-Marie Bouvier de La Motte (1648-1717), plus connue sous le nom de Madame Guyon, occupe une place controversée dans les débats intellectuels du XVIIe siècle. Si elle a souvent été étudiée en lien avec la querelle du quiétisme, les implications sociales et politiques de sa pensée restent encore largement inexplorées. A partir de 1689, après une vie itinérante jalonnée de péripéties, Mme Guyon avait alimenté à la cour de Versailles un cercle mystique, en séduisant l'entourage proche de Louis XIV et en rassemblant autour d'elle un petit groupe de courtisans influents, ainsi que Fénelon, précepteur du petit-fils du roi. C'est dans ce contexte qu'émerge l'ordre secret des Michelins, rêvant d'établir le "Règne du pur amour" avec l'accession au trône du duc de Bourgogne. Utopie mystique, jeu spirituel, ou véritable projet à visée politique ? A travers un langage spirituel novateur, souvent teinté d'humour, Mme Guyon déconstruit les stéréotypes sociaux, bouleverse l'ordre établi et fait de l'impossible une possibilité. S'appuyant sur des manuscrits et documents rares, Mariel Mazzocco révèle l'histoire fascinante de cette confrérie secrète née au coeur de Versailles et animée par des idéaux à la fois audacieux et subversifs.

Par Mariel Mazzocco
Honoré Champion

|

Auteur

Mariel Mazzocco

Editeur

Honoré Champion

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Madame Guyon et l'ordre secret des Michelins

Mariel Mazzocco

Paru le 24/10/2025

288 pages

Honoré Champion

35,00 €

9782745364593
