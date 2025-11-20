De cendres et de flammes

1706, Ténérife. Alors qu'Ana enquête sur le suicide de son père, le volcan menace d'entrer en irruption... 1706. Près d'une petite ville côtière du nord de Tenerife, un homme est retrouvé mort au pied de la montagne Noire. Selon toute apparence, il s'agit d'un suicide. Sa fille, Ana, refuse pourtant de croire à la version officielle. Et elle a de bonnes raisons pour cela. Si ses investigations commencent à déranger la petite communauté, un événement plus grave encore se profile. Selon une vieille légende locale, un démon vit dans la montagne Noire et lorsqu'il est en colère, le volcan se réveille. Alors que l'éruption menace dangereusement, Ana mène une enquête qui va la conduire jusqu'au coeur d'une incroyable conspiration. Egalement chez Pocket : La Cité de feu , La Cité de larmes et La Cité des mers .