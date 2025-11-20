Inscription
#Polar

De cendres et de flammes

Caroline Nicolas, Kate Mosse

ActuaLitté
1706, Ténérife. Alors qu'Ana enquête sur le suicide de son père, le volcan menace d'entrer en irruption... 1706. Près d'une petite ville côtière du nord de Tenerife, un homme est retrouvé mort au pied de la montagne Noire. Selon toute apparence, il s'agit d'un suicide. Sa fille, Ana, refuse pourtant de croire à la version officielle. Et elle a de bonnes raisons pour cela. Si ses investigations commencent à déranger la petite communauté, un événement plus grave encore se profile. Selon une vieille légende locale, un démon vit dans la montagne Noire et lorsqu'il est en colère, le volcan se réveille. Alors que l'éruption menace dangereusement, Ana mène une enquête qui va la conduire jusqu'au coeur d'une incroyable conspiration. Egalement chez Pocket : La Cité de feu , La Cité de larmes et La Cité des mers .

Par Caroline Nicolas, Kate Mosse
Chez Pocket

|

Auteur

Caroline Nicolas, Kate Mosse

Editeur

Pocket

Genre

Policiers historiques

De cendres et de flammes

Kate Mosse trad. Caroline Nicolas

Paru le 20/11/2025

144 pages

Pocket

7,40 €

ActuaLitté
9782266352925
© Notice établie par ORB
