Les députés sont désormais connus, entre 1789 et 1795, grâce aux dictionnaires des Constituants, des Législateurs et des Conventionnels publiés successivement entre 1991 et 2022. En revanche, le corps électoral parisien pour la même période n'a jamais fait l'objet de semblables publications. Le Dictionnaire des électeurs parisiens de l'an IV (1795-1796) est donc la première contribution historique majeure sur un corps électoral de la capitale qui comprenait 798 individus. Ainsi, les 200 premiers électeurs mentionnés dans ce dictionnaire, par ordre alphabétique, nous livrent de précieuses informations sur leur origine géographique et sociale, leur âge au mariage et au décès, leur descendance, leur carrière professionnelle et politique, leur fortune, leur bibliothèque, leurs convictions religieuses et leurs distinctions. Une présentation générale met en valeur les données recueillies et dessine un premier portrait de groupe de la bourgeoisie parisienne. Enfin, un index de 3 804 noms de personnes fait de ce dictionnaire un outil de travail de premier ordre pour étudier le Paris de la Révolution française.