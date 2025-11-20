TDAH, et alors ?

Transformez votre regard sur le TDAH et découvrez comment canaliser votre énergie et vos idées pour vivre sereinement et pleinement. On vous reproche de manquer de concentration ? D'être parfois trop émotif et de procrastiner ? Vous avez été diagnostiqué avec un TDAH, ce fameux " trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ", ou vous vous reconnaissez dans ces symptômes ? Ce livre est pour vous. En racontant sans tabou son expérience du TDAH, Catherine Testa vous livre une multitude de clés et d'idées pour changer de perspective et vivre chaque étape de votre quotidien avec plus de sérénité.