#Essais

TDAH, et alors ?

Catherine Testa

ActuaLitté
Transformez votre regard sur le TDAH et découvrez comment canaliser votre énergie et vos idées pour vivre sereinement et pleinement. On vous reproche de manquer de concentration ? D'être parfois trop émotif et de procrastiner ? Vous avez été diagnostiqué avec un TDAH, ce fameux " trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ", ou vous vous reconnaissez dans ces symptômes ? Ce livre est pour vous. En racontant sans tabou son expérience du TDAH, Catherine Testa vous livre une multitude de clés et d'idées pour changer de perspective et vivre chaque étape de votre quotidien avec plus de sérénité.

Par Catherine Testa
Chez Pocket

|

Auteur

Catherine Testa

Editeur

Pocket

Genre

Autres troubles du comportemen

TDAH, et alors ?

Catherine Testa

Paru le 20/11/2025

240 pages

Pocket

8,70 €

ActuaLitté
9782266352864
