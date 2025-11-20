Dirty Diana Tome 1

Pour raviver la flamme de son couple, Diana explore l'intimité sous un tout nouvel angle. " Romantique, libérateur et délicieusement addictif. " Demi Moore Diana aime son mari Oliver, tout comme la famille qu'ils ont construite ensemble. Mais quelque chose s'est éteint entre eux : l'intimité, le désir. Diana se sent étouffer, au sein de sa jolie vie à Dallas. Pour respirer, elle plonge dans ses souvenirs. Celui d'un ancien projet artistique, centré sur les fantasmes et désirs de femmes qu'elle a interrogées. Mais aussi celui d'une relation intense avec un insaisissable photographe. Le salut de son couple se trouverait-il au coeur de ses nouvelles envies ? Ou Diana doit-elle tout sacrifier pour retrouver l'artiste et la femme qu'elle souhaite être ? " Romantique, libérateur, délicieusement addictif. " Demi Moore Intensité érotique : Traduit de l'anglais par Anna Souillac Fantasmes Old flame TW : Scènes à caractère sexuel explicite