#Polar

Roman policier

Philibert Humm

Dans la ville de Pau, depuis quelques années, disparaissent les U des enseignes. Les restaurants deviennent "restarants" et les boucheries "bocheries" . L'enquête de police piétine et les journalistes font chou blanc. Deux types auxquels on n'a rien demandé décident de s'en mêler. Un troisième les rejoint. A voir leur détermination, on comprend vite que le coupable n'en a plus pour très longtemps. Trois hommes, une ville, un voleur. Un roman policier sans policier ni roman, car il va de soi que tout cela est vrai. De son propre aveu, l'auteur n'a aucune imagination.

Par Philibert Humm
Chez Equateurs

|

Auteur

Philibert Humm

Editeur

Equateurs

Genre

Romans policiers

Roman policier

Philibert Humm

Paru le 08/10/2025

192 pages

Equateurs

22,00 €

9782382849217
