La Danse du soleil

Sur l'îlot d'Alcatraz, le général Carrington est en très mauvaise posture. Retenu par les activistes amérindiens Red Warriors, il est soumis à l'épreuve rituelle de l'Okipa : le corps maintenu en l'air par des crochets plantés dans la peau, jusqu'à ce que la chair rompe. Cette "danse du soleil" prendra fin quand le président Dixon acceptera de recevoir les Warriors et d'écouter leurs revendications. Jones et Lakota, encore jeunes élèves de l'école de pilotes, décident de prendre les choses en main pour libérer le général. Deux explosions au Semtex et quelques fléchettes soporifiques plus tard, et voilà la mission accomplie : Jones, Lakota et Carrington sont juchés sur un réservoir et attendent l'hélicoptère. Mais soudain, aux jumelles, Jones reconnaît soudain Marcus, son grand frère, son protecteur quand elle était enfant dans le ghetto de Chicago... Marcus avec ces activistes ? ! A partir de là, tout déraille : les Warriors les repèrent et dynamitent le réservoir, Carrington hélitreuillé, Lakota touchée par une balle, Jones de retour sur l'îlot... Les grandes décisions, cependant, ne se prennent pas toujours sur le terrain : elles se jouent parfois dans des bureaux comme celui de l'hôtel de ville de San Francisco, où l'on débat de la tactique à adopter, et parfois aussi dans des ruelles sombres où se nouent d'autres enjeux terroristes, encore plus graves... Avec ce dernier tome de XIII Trilogy, Yann réussit le tour de force de combler les fans de la série culte en dévoilant le passé de Jones tout en créant une explosive trilogie d'action qui peut être lue par les néophytes. Péripéties en cascade et réflexion sur la société américaine, le tout mis en images et en couleurs par les très talentueux Olivier Taduc et Bruno Tatti !