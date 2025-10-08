Inscription
#Roman francophone

Demain les origines

Christian Chavassieux

Dans une Europe au bord de l'abîme, les populations, soumises aux diktats de petites milices armées, vivent dans la peur de gouvernements autoritaires. Loin de la ville, la communauté où vit Grace pensait échapper à ces violences quotidiennes. Mais il suffira d'un vieux philosophe et d'une faute impardonnable pour que toutes et tous subissent d'inimaginables épreuves. Et alors que le grand incendie s'abat sur le continent, Grace, Malik, Robur, Syrrha et tant d'autres au milieu des ténèbres et des déshérités d'une société en délitement vont devenir les points de départ d'une histoire, d'une légende, d'un mythe qui les dépassera... Demain, les origines est une fresque audacieuse et vertigineuse, interrogeant les frontières de l'humanité, l'éthique de la science, la force de la foi et la puissance des récits fondateurs des civilisations. Christian Chavassieux signe avec ce roman son grand oeuvre d'anticipation. Né en 1960, Christian Chavassieux est romancier, scénariste de bandes dessinées et auteur de théâtre. Ses textes sont imprégnés de notions puisées dans la SF, dont il fut toute sa jeunesse un grand lecteur. Maîtrisant la littérature blanche et de l'imaginaire ou le polar, il a reçu le prix Lettres Frontières 2015, pour L'Affaire des vivants (Phébus), ainsi que le prix Planète- SF 2016 pour Les Nefs de Pangée.

Par Christian Chavassieux
Chez Mnémos éditions

|

Auteur

Christian Chavassieux

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Littérature française

