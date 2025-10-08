Inscription
Le Capitaine fantôme

Taina Tervonen, Katariina Vuori

ActuaLitté
Alors que la Grande Famine frappe la Finlande à la fin du XIXe siècle, le capitaine Fridolf Höök prend la mer, direction la région de l'Amour en Sibérie extrême-orientale, avec une cinquantaine d'hommes et de femmes décidés à y créer une communauté autonome et égalitaire. Un projet rapidement mis à mal par des dissensions internes et des hordes de brigands sillonnant sans vergogne une contrée déjà naturellement hostile. Katariina Vuori, fascinée par le destin tragique de ce marin utopiste, se met en tête de reconstituer son voyage. Alors qu'elle se plonge dans les archives, elle se remémore son propre périple en mer long de plusieurs années, quand, elle aussi, était partie à la poursuite d'un idéal.

Par Taina Tervonen, Katariina Vuori
Chez Marchialy

|

Auteur

Taina Tervonen, Katariina Vuori

Editeur

Marchialy

Genre

Littérature française

Le Capitaine fantôme

Katariina Vuori trad. Taina Tervonen

Paru le 08/10/2025

350 pages

Marchialy

23,00 €

9782381340623
