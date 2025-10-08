Le Capitaine fantôme

Alors que la Grande Famine frappe la Finlande à la fin du XIXe siècle, le capitaine Fridolf Höök prend la mer, direction la région de l'Amour en Sibérie extrême-orientale, avec une cinquantaine d'hommes et de femmes décidés à y créer une communauté autonome et égalitaire. Un projet rapidement mis à mal par des dissensions internes et des hordes de brigands sillonnant sans vergogne une contrée déjà naturellement hostile. Katariina Vuori, fascinée par le destin tragique de ce marin utopiste, se met en tête de reconstituer son voyage. Alors qu'elle se plonge dans les archives, elle se remémore son propre périple en mer long de plusieurs années, quand, elle aussi, était partie à la poursuite d'un idéal.