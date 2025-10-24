Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le making of Star Wars Un nouvel espoir

J. W. Rinzler, Peter Jackson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avant d'être un phénomène mondial, Star Wars fut un pari insensé. Un film de science-fiction bricolé dans la chaleur étouffante du désert tunisien. Un réalisateur inconnu luttant contre les studios - méfiants -, contre la technique - balbutiante -, contre le temps - impitoyable. Des maquettes filmées à la main, des créatures dessinées à la hâte, des dialogues réécrits jusqu'à la dernière minute. Et au coeur du chaos : George Lucas, seul contre tous, convaincu que son rêve tient debout. Après avoir retrouvé dans les archives de Lucasfilm un trésor d'interviews "perdues" , des photos, des notes de production et des anecdotes jamais publiées auparavant, le grand spécialiste du cinéma Jonathan Rinzler nous offre un ouvrage unanimement considéré comme la référence sur le sujet. George Lucas, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Sir Alec Guinness, Anthony Daniels, le compositeur John Williams, les maîtres des effets Dennis Muren, Richard Edlund et John Dykstra, Phil Tippett, Rick Baker, le légendaire chef décorateur John Barry, et une foule d'autres partagent leurs récits des coulisses et leurs opinions sur le film qui bouleversera leur vie. Entre batailles, improvisations et éclairs de génie, The Making of Star Wars n'est pas seulement un livre sur un film : c'est un hommage vibrant à ceux qui ont inventé une galaxie lointaine, très lointaine - et qui ont, sans le savoir, changé le cinéma pour toujours. Pour la première fois, tout est raconté : - L'évolution de l'histoire et des personnages désormais classiques - y compris "Annikin Starkiller" et "un énorme monstre à la peau verte sans nez et avec de grandes branchies" nommé Han Solo - Des extraits des nombreux brouillons de scénarios de George Lucas, en constante évolution - La naissance d'Industrial Light & Magic, la société d'effets spéciaux qui a révolutionné Hollywood - Les batailles avec les studios et les budgets qui ont failli faire échouer tout le projet - La saga du casting, qui aurait pu aboutir à un film principalement en japonais - y compris les auditions intensives qui ont permis aux membres de la distribution d'obtenir leurs rôles et de devenir des légendes - Le tournage éprouvant, presque catastrophique, en Tunisie et la course effrénée qui a suivi aux studios d'Elstree à Londres - Le Who's Who des jeunes rebelles du cinéma qui ont contribué - y compris Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et Brian De Palma

Par J. W. Rinzler, Peter Jackson
Chez Huginn & Muninn

|

Auteur

J. W. Rinzler, Peter Jackson

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

Dictionnaire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le making of Star Wars Un nouvel espoir par J. W. Rinzler, Peter Jackson

Commenter ce livre

 

Le making of Star Wars Un nouvel espoir

J. W. Rinzler

Paru le 24/10/2025

320 pages

Huginn & Muninn

44,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386400698
9782386400698
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.