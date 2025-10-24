Le making of Star Wars Un nouvel espoir

Avant d'être un phénomène mondial, Star Wars fut un pari insensé. Un film de science-fiction bricolé dans la chaleur étouffante du désert tunisien. Un réalisateur inconnu luttant contre les studios - méfiants -, contre la technique - balbutiante -, contre le temps - impitoyable. Des maquettes filmées à la main, des créatures dessinées à la hâte, des dialogues réécrits jusqu'à la dernière minute. Et au coeur du chaos : George Lucas, seul contre tous, convaincu que son rêve tient debout. Après avoir retrouvé dans les archives de Lucasfilm un trésor d'interviews "perdues" , des photos, des notes de production et des anecdotes jamais publiées auparavant, le grand spécialiste du cinéma Jonathan Rinzler nous offre un ouvrage unanimement considéré comme la référence sur le sujet. George Lucas, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Sir Alec Guinness, Anthony Daniels, le compositeur John Williams, les maîtres des effets Dennis Muren, Richard Edlund et John Dykstra, Phil Tippett, Rick Baker, le légendaire chef décorateur John Barry, et une foule d'autres partagent leurs récits des coulisses et leurs opinions sur le film qui bouleversera leur vie. Entre batailles, improvisations et éclairs de génie, The Making of Star Wars n'est pas seulement un livre sur un film : c'est un hommage vibrant à ceux qui ont inventé une galaxie lointaine, très lointaine - et qui ont, sans le savoir, changé le cinéma pour toujours. Pour la première fois, tout est raconté : - L'évolution de l'histoire et des personnages désormais classiques - y compris "Annikin Starkiller" et "un énorme monstre à la peau verte sans nez et avec de grandes branchies" nommé Han Solo - Des extraits des nombreux brouillons de scénarios de George Lucas, en constante évolution - La naissance d'Industrial Light & Magic, la société d'effets spéciaux qui a révolutionné Hollywood - Les batailles avec les studios et les budgets qui ont failli faire échouer tout le projet - La saga du casting, qui aurait pu aboutir à un film principalement en japonais - y compris les auditions intensives qui ont permis aux membres de la distribution d'obtenir leurs rôles et de devenir des légendes - Le tournage éprouvant, presque catastrophique, en Tunisie et la course effrénée qui a suivi aux studios d'Elstree à Londres - Le Who's Who des jeunes rebelles du cinéma qui ont contribué - y compris Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et Brian De Palma