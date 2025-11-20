Inscription
Lecture suivie CE Histoires à dévorer

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Le fichier d'exploitation de la lecture suivie Félicie Poucet : Mystère au château d'Ambre pour accompagner vos élèves de CE dans leur parcours de lecteur et construire leur culture littéraire ! Les objectifs pédagogiques : Travailler la lecture d'images en lien avec le texte. Favoriser l'entrée dans les dialogues et les émotions. Etudier le lexique et les codes spécifiques à la BD. Le fichier d'exploitation : Une réponse à l'ensemble des objectifs issus des nouveaux programmes 2025 pour le Cycle 2 : construire une relation entre l'enfant et le livre, dans le cadre du parcours de lecteur ; comprendre un texte ; lire de manière autonome des oeuvres complètes et variées. Une programmation modulable : 3 semaines d'étude de chaque livre + 2 à 3 semaines de prolongements (production d'écrits, activités-jeux, mises en réseau, évaluation...), avec 2 séances de 30 minutes par semaine. Des fiches enseignant clé en main : compétences travaillées, objectifs de chaque exercice, conseils de différenciation, activités complémentaires autour du livre (mise en réseau) et évaluations. Des activités riches et variées pour une compréhension approfondie de l'oeuvre : activités en autonomie, en groupe ou en collectif, oral et production d'écrits. Pour chaque fiche élève, deux parcours différenciés (niveau et niveau ) et des modalités de travail différentes pour s'adapter aux besoins de tous les élèves de CE1, de CE2 ou de CE1-CE2. Une correction simple et rapide : une version facsimilée corrigée pour chaque fiche. En + : un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat des pochettes) : Les albums, les documentaires... à vidéoprojeter pour travailler le rapport textes/images. Les audios des textes pour permettre aux élèves en difficulté d'accéder au contenu littéraire. Une fonctionnalité Dys spécifique dans l'application pour faciliter la lecture des élèves DYS. Les fiches à imprimer et les corrigés à vidéoprojeter.

Sylvie Hanot, Sandrine Brou
Nathan

|

Auteur

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Editeur

Nathan

Genre

Français CE1

Lecture suivie CE Histoires à dévorer

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Paru le 20/11/2025

56 pages

Nathan

25,00 €

9782095048570
