The Will of the Many

L'événement Fantasy enfin traduit en français Ils m'appellent Vis Telimus. Ils croient que j'ai eu la chance d'être adopté par un sénateur et envoyé à l'Académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur Volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi la Hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Mais la vérité, c'est que je suis venu résoudre un meurtre. Chercher une arme légendaire. Révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma Volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Pour survivre, je dois faire semblant d'être des leurs, gravir les échelons, trouver des alliés, et échapper aux factions qui veulent me contrôler. S'ils découvrent qui je suis vraiment, je suis perdu. Le best-seller de James Islington, enfin traduit en français, réunit avec une maîtrise époustouflante un univers profond et cohérent, l'apprentissage d'une magie originale, une académie peuplée d'amis et d'ennemis, de mentors et de traîtres... et d'incroyables révélations finales !