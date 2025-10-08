Inscription
#Imaginaire

The Will of the Many

James Islington, Giulia Belvaude

ActuaLitté
L'événement Fantasy enfin traduit en français Ils m'appellent Vis Telimus. Ils croient que j'ai eu la chance d'être adopté par un sénateur et envoyé à l'Académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur Volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi la Hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Mais la vérité, c'est que je suis venu résoudre un meurtre. Chercher une arme légendaire. Révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma Volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Pour survivre, je dois faire semblant d'être des leurs, gravir les échelons, trouver des alliés, et échapper aux factions qui veulent me contrôler. S'ils découvrent qui je suis vraiment, je suis perdu. Le best-seller de James Islington, enfin traduit en français, réunit avec une maîtrise époustouflante un univers profond et cohérent, l'apprentissage d'une magie originale, une académie peuplée d'amis et d'ennemis, de mentors et de traîtres... et d'incroyables révélations finales !

Par James Islington, Giulia Belvaude
Chez Elder Craft

|

Auteur

James Islington, Giulia Belvaude

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

The Will of the Many

James Islington trad. Giulia Belvaude

Paru le 08/10/2025

750 pages

Elder Craft

26,50 €

ActuaLitté
9782380240603
