#Polar

Constantin

Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas

ActuaLitté
Marseille, 1967. Le soleil cogne, les calanques brûlent de silence, et les minots traînent entre les terrains vagues et les salles de poker. Constantin, dit "le Grec" , a seize ans et une tchatche à toute épreuve. Entre deux parties de cartes, il drague, flambe, nage, et rêve d'un ailleurs plus grand que son quartier du Racati. Mais sous les sourires des filles, derrière les murs des bars et des maisons closes, l'ombre de la dope et de la pègre s'étend. Quand une overdose brise la vie d'une jeune femme enceinte et que les anciens du milieu commencent à régler leurs comptes, Constantin se retrouve pris dans un engrenage fatal. Jusqu'où peut-on rester un minot quand les morts s'accumulent autour de soi ? Et que faire quand même les rêves sentent la poudre ? Un roman d'apprentissage noir et solaire, porté par une langue gouailleuse et sensuelle, entre drame intime, chronique sociale et mémoire marseillaise. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante de polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025) réédités aux éditions d'Avallon.

Chez Les éditions d'Avallon

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Paru le 24/10/2025

300 pages

Les éditions d'Avallon

20,00 €

Scannez le code barre 9782385332785
9782385332785
