A l'occasion de ses 50 ans de carrière, Alain Chamfort sillonne la France, alternant les tournées et son spectacle "Le meilleur de moi-même" , reflet d'un parcours d'exception et d'une oeuvre toujours en mouvement. Ce livre, nourri de confidences rares et exclusives de l'artiste, retrace son itinéraire à travers une playlist de ses chansons les plus marquantes. D'abord les coulisses de ses illustres collaborations avec les plus grandes stars de l'époque (Jacques Dutronc, Claude François, Serge Gainsbourg notamment). Ensuite sa manière d'écrire si singulière avec ses compositeurs et paroliers (Jean-Michel Rivat, Pierre-Dominique Burgaud, Jacques Duvall). Enfin ses batailles, gagnées et perdues, avec ses maisons de disques successives. Alain Chamfort se caractérise par sa foi dans le métier d'auteur-compositeur-interprète. Dans ce livre riche d'archives iconographiques personnelles, il rendra un hommage à ses maîtres, sans cacher ni ses déboires ni ses échecs. Surtout, il rendra compte magnifiquement de sa persévérance, malgré l'impermanence et la fragilité qui appartiennent à la vie de tout artiste.